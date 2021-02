Hostilizado no BBB, Lucas Koka recebe apoio de famosos, políticos e de sua comunidade

Brasil de Fato - O acolhimento e a solidariedade que Lucas Koka Penteado não recebeu durante o Big Brother Brasil 21 inundaram a vida do ator assim que ele saiu do reality exibido pela TV Globo. Após ter sofrido violência psicológica, exclusão e bifobia ao assumir sua bissexualidade em rede nacional, o jovem recebeu inúmeros abraços e declarações de apoio fora da casa.

Além das demonstrações de afeto de familiares e vizinhos da Bela Vista, bairro do centro de São Paulo onde mora, políticos e celebridades repudiaram a forma com que Lucas foi tratado por alguns participantes do jogo e manifestaram apoio ao slammer.

A começar pela escola de samba Vai-Vai, da qual Lucas é torcedor, que se pronunciou publicamente o elogiando. O jovem foi recepcionado por fãs ainda no aeroporto Santos Dumont, no Rio, onde ficam os estúdios do BBB, antes de embarcar para a capital paulista, e ganhou uma roda de samba em frente ao portão do seu prédio na primeira noite fora de casa. Os momentos foram registrados por vídeos retransmitidos pela própria Globo na noite do domingo (7).

O rapper Marcelo D2 publicou em seu twitter que a exclusão e violência psicológica vividas por Lucas durante as duas semanas no BBB são “exatamente o que acontece com todos os jovens de periferia todo dia no Brasil”.

O que aconteceu com o Lucas é exatamente o que acontece com todos os jovens de periferia todo dia no Brasil.... todo dia February 7, 2021

A ativista e cientista social Nátaly Néri declarou que Lucas foi corajoso ao decidir sair da casa ao ter sua sexualidade questionada e ser acusado de se apropriar inapropriadamente da bandeira LGBT ao dizer que temia ser rechaçado do lado de fora.

Horas antes, ele e Gilberto Nogueira protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens na história do reality durante uma festa.

Perdemos o nosso ganhador dessa edição. Eu acordei lendo as notícias e chorando por entender tamanha dor e a coragem necessária para @koka_lucas permanecer até aqui e enfim sair do programa.

Imagina tamanho ódio depois de contar pro mundo que só quer amar? A gente te ama aqui! — Nátaly Neri (@natalyneri) February 7, 2021

O ator Lázaro Ramos publicou um texto criticando a postura daqueles que perseguiram Lucas dentro da casa.

“Militância de orelhada é diferente da militância de vivência. Essa entende o que precisa para garantir a sobrevivência”, escreveu o ator.

Outras personalidades como a cantora Gabriela Mercury, Gregório Duvivier, Tatá Werneck, Fernanda Paes Leme, Deborah Secco, Preta Gil, Ludmilla, Fernanda Abreu, Hugo Gloss e Neymar Jr também postaram mensagens apoiando o jovem.

O comediante Yuri Marçal e influencers como Gabi de Pretas, Alexandra Gurgel (Alexandríssimos), Dora Figueiredo e Tia Ma também estão entre aqueles que se posicionaram a favor de Lucas.

Participantes da edição anterior do BBB, como Babu Santana, a vencedora Thelma Assis e Rafa Kalliman também postaram mensagens de carinho para o ator.

Trajetória

Em nenhum momento dentro da casa Lucas escondeu sua trajetória enquanto slammer e ativista. Militante secundarista e compositor de letras de slam que abordam o racismo, a violência policial e a desigualdade, Koka foi uma das lideranças contra a reforma do ensino médio durante o governo Temer.

O apoio ao cantor também repercutiu em entidades estudantis como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), União Nacional dos Estudantes (UNE) e União da Juventude Socialista (UJS).

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) também criticou o fato do jovem ter sua sexualidade questionada.

Era pra ser um momento histórico, mas alguns participantes do Big Brother não viram assim. O beijo gay entre dois homens pretos desenjaulou a liberdade, mas foi questionado. A sexualidade de Lucas foi questionada. Aliás, ele foi questionado até o fim, quando pediu pra sair... pic.twitter.com/wuceBEBPmY — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) February 7, 2021

As manifestações de carinho também vieram de Manuela D’Ávila (PCdoB), candidata a vice-presidente da República em 2018, das parlamentares Erika Hilton, Luana Alves, Isa Penna. Guilherme Boulos, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) também se pronunciou.

A deputada estadual Erica Malunguinho (PSOL-SP) criticou as violências que a edição e os participantes estão estimulando.

Não é “edição histórica”, é regressão histórica #BBBB21 — Erica Malunguinho (@malunguinho) February 7, 2021

A gente é foda, e consegue encontrar o amor, mesmo nos lugares mais violentos! O @lucaskokapenteado saiu do programa, e vai encontrar aqui fora toda a aceitação que a maioria negou a ele, no programa.



Vamos participar da rede de solidariedade ao Lucas: https://t.co/tXrZZ1iwuq pic.twitter.com/EGcVbivDED — Luana Alves (@luanapsol) February 7, 2021

Uma campanha de arrecadação online foi criada assim que Koka saiu do jogo para ajudá-lo a realizar o sonho de comprar a casa própria para sua mãe, Andréa Penteado. A vaquinha pretende arrecadar o valor de R$ 1,5 milhão, a mesma quantia do prêmio final do BBB.

