"Ibaneis tem culpa no terrorismo", diz Marcelo Auler

Segundo Auler, Ibaneis não trocou o comando da PM quando deveria, colocou Anderson Torres na Secretaria de Segurança do DF e descumpriu um acordo selado com Flávio Dino

247 - Repórter do Brasil 247 em Brasília, Marcelo Auler afirmou à TV 247 nesta quarta-feira (11) que o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), é culpado pelos atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no domingo (8).

Segundo Auler, Ibaneis não trocou o comando da Polícia Militar após o primeiro caos bolsonarista na capital federal, já em 12 de dezembro. O governador ainda optou pela troca na Secretaria de Segurança Pública no DF - de Júlio Danilo pelo ex-ministro bolsonarista Anderson Torres - e descumpriu um acordo que havia selado com o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). "O Ibaneis tem culpa. O Ibaneis trocou o secretário de Segurança e não trocou o comando da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar, que ontem foi preso, o coronel Fábio Augusto Vieira, é aquele que no dia 12 de dezembro deixou a Polícia Militar de braços cruzados enquanto tacavam fogo nos carros e nos ônibus em Brasília. Naquela época, o secretário de Segurança, que agiu corretamente, era o delegado Júlio Danilo Souza Ferreira. Esse secretário, que garantiu todo o esquema de segurança que funcionou na posse do dia 1, foi substituído no dia 2 pelo senhor Anderson Torres, tão logo o Anderson Torres deixou de ser ministro da Justiça. Foi substituído pelo Ibaneis. E foi o Anderson Torres que trocou toda a chefia da Secretaria de Segurança para que não houvesse policiamento no dia 8, quando houve o quebra-quebra".

"Foi o senhor Ibaneis que se comprometeu com o ministro Flávio Dino de não deixar aberta a Esplanada dos Ministérios e no dia 8 liberou para todo mundo, e ainda mandou a tropa da PM conduzir os terroristas do acampamento para a Esplanada. Estes são os motivos pelos quais o Ibaneis tem que responder", disse ainda Auler.

"Ibaneis é culpado, Anderson é culpado e o coronel é culpado", resumiu o jornalista.

