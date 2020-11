“Ida de Moro para consultoria americana revela promiscuidade sem limites”, diz Paulo Moreira Leite

O colunista Paulo Moreira Leite critica a ida de Sérgio Moro para a consultoria Alvarez & Marsal e aponta conflito de interesses. “Depois de ajudar a quebrar as construtoras, vai atuar em recuperação judicial” edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, colunista do Brasil 247 e da TV 247, criticou, no programa Bom Dia 247, a decisão do ex-juiz Sergio Moro de se tornar sócio da consultoria estadunidense Alvarez & Marsal, que atua em processos de recuperação judicial de grandes empresas, como a Odebrecht e a OAS. “Isso revela a promiscuidade sem limites da Lava Jato”, diz PML, que escreveu o livro “A outra história da Lava Jato”. Segundo ele, há um claro conflito de interesses e Moro vai agora atuar na recuperação de empresas que ele próprio ajudou a quebrar.

