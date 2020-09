Ídolo do Botafogo, ex-jogador Jairzinho ataca árbitra: "vai lavar roupa" (VÍDEO)

247 - Um dos maiores ídolos do Botafogo, Jairzinho fez um comentário machista na transmissão feita pela Botafogo TV na noite de quarta-feira durante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aos 33 minutos do segundo tempo, após a marcação de um impedimento por parte da auxiliar Neuza Ines Back (Fifa-SP), o ex-jogador disse que ela deveria lavar roupa. A informação é do portal G1.

“Está dando mesmo (dor de cabeça), está dando mesmo, está dando mesmo. Vai lavar roupa, pô. Pelo amor de Deus. Essa Federação Carioca de Futebol, pelo amor de Deus. Pô, bota para lavar roupa, pô”, disse.

Veja: