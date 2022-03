Igor 3k, dono do Flow, se revolta e detona famosos e YouTube

Apoie o 247

Metrópoles - Igor Coelho, mais conhecido como Igor 3k, um dos criadores do Flow Podcast, detonou a atitude de ex-convidados do canal que pediram para retirar seus vídeos do YouTube após a polêmica envolvendo Bruno Aiub, o Monark, que deixou o programa após defender a criação de um partido nazista.

De acordo com Igor 3k, teve “um montão” de pessoas famosas que pediram para que seus vídeos fossem retirados do Flow, visando se desvincular das falas de Monark.

O youtuber afirmou que, além dos pedidos feitos nas redes sociais, também houve pedidos feitos no privado.

“Tiveram uns caras que chegaram… Eu acho escroto ainda, mas pelo menos os caras foram gente boa de mandar [mensagem] para mim no privado… Mas teve uma galera que soltou na internet, e assim, parecia uma reação em cadeia”, declarou Coelho, ressaltando que essa foi uma das coisas que mais lhe chateou em relação ao episódio.

“Mas, pô, você está aqui no programa comigo, a gente está trocando ideia, e eu não falei nenhuma merda absurda nesse programa aqui, aí daqui a 20 programas eu falo uma merda absurda e você vai tirar essa programa?”, questionou.

Desmonetização

Na semana passada, Igor Coelho disse ter reduzido em 90% seu salário após a polêmica com Monark, com a ideia de evitar a demissão dos funcionários do podcast. Agora, ele contou que o Flow está há duas semanas desmonetizado no YouTube, além do fato de que a plataforma teria diminuído o alcance do canal.

“Inclusive, eu preciso da ajuda de vocês que está assistindo, a galera que curte o Flow, e não está recebendo a notificação… Não existe mais isso porque, não sei se vocês sabem, mas a gente está desmonetizado há duas semanas e meia, apesar de o YouTube dizer que não, a gente vê que afeta muito o alcance, o público nem vê que a gente está ao vivo”, completou.

