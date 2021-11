Igor, do Flow Podcast, chama Ifood de “mentiroso e sujo” após perder patrocínio

Apoie o 247

247 - Na última semana, o apresentador do Flow Podcast, Monark, causou revolta nas redes sociais quando questionou em sua conta do Twitter se “ter uma opinião racista é crime?”, relativizando o tema. A reportagem é do portal Prop Mark.

A fala foi repudiada por diversas pessoas, inclusive alguns membros da comunidade do hip-hop, levando o Monark a ser desafiado para uma luta de boxe. O Flow é um dos maiores podcast do Brasil e conta com milhares de seguidores e não é a primeira vez que o Monark se envolve em uma discussão relacionada ao tema de liberdade de expressão.Com a grande repercussão negativa de suas falas, duas marcas decidiram encerrar suas parcerias com o Flow. A Trybe, que patrocinou alguns programas e mantinha uma relação mais pontual, explicou em um post que não compactua com declarações de “cunho homofóbico, racista ou que propague e normalize discursos de ódio”.Já na sexta (29), o iFood, a marca mais citada na repercussão das declarações, também informou o encerramento da parceria, após analisar o caso profundamente ao longo dos últimos dias.

“Acreditamos que não é mais possível ser parte de uma sociedade desigual, por isso repudiamos qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. A empresa assumiu compromisso público de ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão”, afirmou a empresa em nota ao PropMark.

Agora, Igor 3K, o outro apresentador do Flow, se pronunciou sobre o assunto e disparou vários tweets criticando a nota oficial que a empresa divulgou para encerrar a parceria. Igor chamou a nota de “mentirosa e suja”, além de “desonesta”. O podcaster ainda afirmou que iFood entrou com 10 pessoas brancas em uma reunião para chamar eles de racistas. Igor ainda provocou a empresa, dizendo que iria pedir sua refeição no rival Uber Eats.

a nota do ifood é a coisa mais intelectual e empresarialmente desonesta que eu já vi na internet. imputam no grupo flow um crime, fruto de um salto lógico imenso. tá lá "acreditamos que não é mais possível ser parte de uma sociedade desigual" mas nos demonstraram algo diferente. October 31, 2021

