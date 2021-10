“Ilegal, imoral e criminosa”, diz MP sobre vacinação de Wesley Safadão e Thyane Dantas

Cantor teria fraudado requisitos para se vacinar com a Janssen, com intuito de fazer shows nos Estados Unidos e México edit

Portal Metrópoles - Wesley Safadão teve ajuda de um amigo para receber a dose única do imunizante da Janssen, segundo conclusão do Ministério Público do Ceará, que investiga o caso. Thyane Dantas e a produtora Sabrina Tavares também são investigadas por irregularidades na vacinação. De acordo com despacho publicado na semana passada, eles “foram ali vacinados de maneira ilegal, imoral e criminosa”.

Segundo a investigação, o cantor teria recorrido ao amigo e ex-funcionário Marcelo da Silva, mais conhecido como Marcelo Tchela, para adiantar o recebimento do imunizante e poder fazer shows nos Estados Unidos e México. O cúmplice teria articulado a sua rede de contatos a fim de garantir que o artista, a mulher dele e a produtora recebessem a vacina da Janssen, amplamente aceita no exterior naquela época.

O órgão, que teve acesso a imagens do North Shopping, em Fortaleza, Wesley, Thyane e Sabrina foram vacinados em 8 de julho, aponta que a o trio estava agendado para tomar a vacina no mesmo dia em outro posto, no Centro de Eventos do Ceará, no qual era aplicado o imunizante da AstraZeneca. “Uma vez estabelecida a conexão entre os envolvidos, Marcelo Tchela se dirigiu ao North Shopping Joquei juntamente com o trio a ser beneficiado pela vacinação irregular”, informa o despacho do Ministério Público.

