Imprensa corporativa silencia Lula e não cobrir discurso no Parlamento Europeu "é de um amadorismo gritante", diz Nassif

247 - O jornalista Luis Nassif criticou a cobertura nula da imprensa corporativa do discurso de Lula no Parlamento Europeu, que fez eurodeputados o aplaudirem de pé e posicionou o petista como a voz do Brasil autêntico no mundo.

A Folha, por exemplo, fez apenas um mesclado de repercussões na imprensa internacional e deu voz ao governo Bolsonaro contra críticas do Wall Street Journal. Para nem falar do Estadão...

"É de um amadorismo gritante", disse Nassif.

A maldição de Lula. Enquanto a mídia nacional não acabar com o silenciamento com ele, não se recuperará da herança do jornalismo de esgoto. Não cobrir a viagem à Europa é de um amadorismo gritante. — Luis Nassif (@luisnassif) November 15, 2021

