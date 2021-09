Imprensa de Portugal destaca documentário de Joaquim de Carvalho sobre a fakeada

O jornal português Diário de Notícias cita elementos importantes na apuração feita pelo jornalista Joaquim de Carvalho no documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil", que chegou a 1 milhão de visualizações em menos de uma semana edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em reportagem intitulada "Fakeada? Alexandre Frota quer investigar "farsa" do atentado a Bolsonaro", o jornal português Diário de Notícias destaca nesta sexta-feira (17) o documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , que alcançou 1 milhão de visualizações e realizado pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho, do Brasil 247.

A matéria reforça que, "no documentário, de 1h44m, o jornalista Joaquim de Carvalho questiona a relação de Carlos Bolsonaro, segundo filho do hoje presidente, vereador do Rio de Janeiro e considerado chefe informal da comunicação do pai, com Adélio: dois meses antes do atentado, os dois tinham coincidido num clube de tiro na cidade de Florianópolis, à partida fora do alcance financeiro do agressor, a viver na altura numa pensão humilde sem sequer casa de banho privada".

Conforme registra a reportagem, o documentário "levanta questões como a dispensa de colete à prova de bala por Bolsonaro, ao contrário do que era hábito, e a presença, incomum, de Carlos Bolsonaro na comitiva". "Além da utilização de uma equipa de segurança diferente da do costume, sendo que quase todos os guarda-costas, apesar de terem cometido falhas gritantes segundo especialistas, acabaram promovidos - um deles, João Paulo Dondelli, o primeiro a agarrar Adélio, está desde o mês passado a receber perto de 16 mil euros na embaixada do Brasil em Portugal", continua.

PUBLICIDADE

"O autor do filme pergunta ainda quem paga os honorários do advogado (e também tutor) de Adélio e por que razão a família Bolsonaro não recorreu da decisão de um juiz que considerou o agressor "inimputável" depois de ter publicamente discordado dela", complementa.

A publicação diz que, "do ponto de vista médico, são revelados dois vídeos". "Um, seis meses antes do ataque, onde Bolsonaro admite ter problemas digestivos e pede orações, com a sua mão e a da mulher Michelle Bolsonaro na região do estômago, durante um culto evangélico". "Noutro, o então candidato toma dois comprimidos horas antes do atentado. O hospital Albert Einstein, entretanto, é acusado de não ter entregado o prontuário médico de Bolsonaro à polícia", acrescenta o Diário de Notícias.

PUBLICIDADE

Ainda sobre o documentário, o jornal afirma que foram "recuperados depoimentos do empresário Paulo Marinho, o proprietário do imóvel que serviu de quartel-general à campanha de Bolsonaro, e da deputada Joice Hasselmann, à época indefectível apoiante do candidato". "Ao empresário, Bolsonaro terá dito que, graças ao atentado, já estava eleito; e à deputada, teria previsto, semanas antes de Juiz de Fora, que 'se levasse uma facada venceria a eleição'".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE