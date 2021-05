Imprensa estadunidense diz que versão de Biden de "EUA em Primeiro Lugar " espalha dor pelo mundo

O consultor sênior do Grupo Lindsay dos EUA, Joseph Sullivan, publicou no dia 12 de maio o artigo "A versão de Biden da política ‘EUA em Primeiro Lugar’ está espalhando dor pelo mundo" edit

Segundo Sullivan, Biden pode dizer que rejeita a agenda“EUA em Primeiro Lugar”do ex-presidente Donald Trump. Todavia, os critérios não devem ser palavras, mas ações. O governo Biden ainda está defendendo os interesses dos EUA de maneiras que são prejudiciais aos interesses do resto do mundo.

Ele exemplificou citando que o governo Biden permitiu a exportação de apenas um pequeno número de vacinas contra o novo coronavírus, compartilhando apenas três milhões de doses.

Outras políticas não causam menos danos do que o nacionalismo de vacinas a demais países. As políticas econômicas do governo Biden levaram a aumentos inéditos nos preços das principais commodities do mundo, incluindo alimentos, porque a maioria dos mercados globais são em dólar. Para Sullivan, este também é o motivo do aumento acentuado nos preços da madeira e cobre, bem como dos imóveis e do mercado de ações nos EUA. O preço do milho subiu 46% desde fevereiro de 2020, causando grandes problemas para os pobres do México.

Isso não é caso único, segundo Sullivan, na Turquia, as pessoas acumulam alimentos, como fórmulas infantis, porque se acredita que a inflação dos alimentos seja maior do que 17% divulgado recentemente pelas autoridades competentes. Na Rússia, as autoridades impuseram restrições à exportação de trigo e sementes de girassol para aumentar a oferta interna e reduzir os preços domésticos, o que causará reação em cadeia em países em desenvolvimento.

