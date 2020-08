Imprensa internacional repercute ameaça de Bolsonaro contra jornalista

247 - A ameaça de agressão por parte de Jair Bolsonaro contra um jornalista repercutiu em portais e sites de notícias de diversos países, como os Estados Unidos, Argentina, Reino Unido e Índia, além de agências de notícias como Reuters e AFP . Neste domingo (23), após ser questionado sobre os depósitos feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, Bolsonaro disse que sua vontade era de “ encher a boca desse cara de porrada”.

No Reino Unido, o assunto foi destaque no The Guardian e no Independent, além da versão na internet do Daily Mail. As agências AFP e Reuters também abordaram o assunto e ressaltaram que as questões que ligam as acusações de corrupção contra Queiroz ao clã Bolsonaro incomodam o ex-capitão.

Na Argentina, os jornais Clarín e La Nacíon também noticiaram a ameaça e destacaram no âmbito do inquérito que apura a existência de um esquema de prática de “rachadinha” no gabinete do parlamentar quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

