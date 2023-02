Inaugurada exibição de documentários sobre iniciativa do Cinturão e Rota

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A exibição de documentários sobre a iniciativa do Cinturão e Rota do Festival de Documentários da China foi inaugurada neste segunda-feira (20) de forma online e presencial. Organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Cultura e Turismo da China, o evento foi aplaudido por mais de 50 políticos e responsáveis por veículos de imprensa de mais de 40 países e regiões.

Este ano marca o 10o aniversário da iniciativa do Cinturão e Rota, apresentada pelo presidente chinês, Xi Jinping. Para comemorar esta data, mais de 60 documentários sobre sua história em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, produzidos pela CGTN do CMG, serão exibidos em cem veículos de imprensa do mundo e nos centros culturais da China no exterior.

Na cerimônia de inauguração, o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, lembrou que, ao longo dos dez anos, 151 países e 32 organizações internacionais já aderiram à iniciativa. O chanceler chinês espera trabalhar com as partes envolvidas para estreitar o intercâmbio e a cooperação no setor cultural e promover a aprendizagem mútua, de forma a propiciar essa cooperação.

Para Hu Heping, ministro da Cultura e Turismo, o Ministério aproveitará as plataformas como o Festival de Documentários da China para ampliar e aprofundar o intercâmbio e a cooperação em cultura e turismo.

Shen Haixiong, presidente do CMG, disse na ocasião que os documentários em cinco idiomas apresentarão histórias da iniciativa do Cinturão e Rota nascida na China com oportunidades e resultados compartilhados no mundo inteiro.

Mais de 50 autoridades e responsáveis de veículos de imprensa dos países ao longo do Cinturão e Rota e de organizações internacionais congratularam pela realização do evento.

