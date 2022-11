Incêndio atinge cidade cenográfica da TV Globo, no Projac (vídeo)

Um incêndio atinge uma área dos Estúdios Globo, conhecido no passado como Projac, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18) edit

247 - Um incêndio atinge uma área dos Estúdios Globo, conhecido no passado como Projac, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18). As informações são do portal CNN.

As informações foram confirmadas pela reportagem pela assessoria de imprensa da emissora. Segundo a Globo, estão sendo apuradas neste momento as dimensões e impactos do incêndio.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que o incêndio foi controlado, sem risco de propagação, por se tratar de um galpão isolado, e que não há, até o momento, informações sobre vítimas. O combate às chamas foi realizado pelos bombeiros do Quartel de Jacarepaguá com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação.

