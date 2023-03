Inclusão: vídeo de jovem goiano com Síndrome de Down viraliza e chega a quase 400 mil visualizações no Tik Tok

Apoie o 247

247 - Em pouco mais de 24 horas, um vídeo postado no Tik Tok por um jovem goiano com Síndrome de Down bateu a casa de mais de 400 mil visualizações. A postagem mostra parte da rotina do estudante de Educação Física na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) João Vitor de Paiva Bittencourt e foi publicada na rede, nesta quinta-feira (23).

João Vitor tem 22 anos e é apaixonado por redes sociais. Aventurou-se na realização de lives, mas desistiu. Nesta quinta-feira (23), criou o perfil no Tik Tok. Em pouco tempo, ganhou mais de 10 mil seguidores e logo o vídeo fez sucesso. A conta já reúne quase 80 mil likes.

Ele agora vai se dedicar à conta nessa rede social. Quer mostrar a rotina dele na faculdade e falar de inclusão social de pessoas que possuam singularidades, como ele tem.

Para quem se interessou em se tornar seguidor dele o endereço da conta é @jvdepaiva.

