Índice de Popularidade Digital aponta resultados próximos aos das urnas

247 - O Índice de Popularidade Digital (IPD), elaborado pela Quaest e divulgado pela Folha de S. Paulo, apontou resultados próximos aos registrados pelas urnas no primeiro turno, mas distantes no tocante à disputa pelo Governo do Rio Grande Sul e à Câmara.

“O indicador mostrou quadros próximos ao que as urnas revelaram. Apontou, por exemplo, maior aproximação do presidente Jair Bolsonaro (PL) do primeiro colocado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”, ressalta o periódico.

Ainda segundo a reportagem, o ranking de popularidade digital vem sendo disputado por Lula e Bolsonaro desde o início do ano, com os dois candidatos alternando o primeiro lugar. Em setembro, eles registravam 85,6 e 81,4 pontos, respectivamente.

Ainda segundo o IPD, situação semelhante foi registrada em seis das sete disputas analisadas com a correlação ficando acima de 82%. O nível chegou a 97% em São Paulo e Minas Gerais e a 95% no Rio de Janeiro.

A reportagem ressalta que “o único estado em que o IPD ficou longe do resultado final, com uma correlação de apenas 22%, foi o Rio Grande do Sul. Eduardo Leite (PSDB) passou à frente na internet em setembro, mas terminou com 679 mil votos a menos do que Onyx Lorenzoni (PL), com quem também foi ao segundo turno”.

"Foi um dos nossos erros importantes. O IPD tem desempenho pior onde a votação depende muito do interior, caso do RS", disse o diretor da Quaest e professor de métodos quantitativos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda segundo ele, “numa eleição em que o foco foi muita pesquisa e pouca rede social, o IPD mostra que, se olharmos para a internet com o modelo adequado, conseguimos antecipar resultados".

