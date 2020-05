Infectado por Covid e com tubo de oxigênio, Sikêra Jr defende a cloroquina e ataca esquerda (vídeo)

247 - O apresentador Sikêra Jr, porta-voz do bolsonarismo que criticou o isolamento social e foi infectado pelo Covid-19, fez uma transmissão em suas redes sociais para defender o uso da cloroquina - endossando o discurso de Bolsonaro -, e atacar a esquerda.

Ele apareceu rodeado de pessoas, em sua casa, e com um tubo de oxigênio. “Eles [esquerda] querem liberar tudo o que não presta, remédio não, se arrumar cura, o povo da esquerda fica contra, mas não escuta não, você não é psiquiatra. São todos doentes", disse o apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!.

Apesar de Jair Bolsonaro e o próprio apresentador terem debochado do novo coronavírus, afirmando que era apenas uma "gripezinha" e defendido o fim do isolamento, no vídeo, Sikêra diz que é a esquerda "comemora" as mortes.

"Notícias boas, as lojas vão começar a abrir, os empregos vão começar a ser gerados, as pessoas vão voltar a ter saúde", ressaltou.

Sikêra disse que a sociedade vai acordar diante do novo momento.

"Nós vamos acordar, por que no dia que o povo acordar, político não dorme mais nesse país. Usar estado de calamidade pública para tirar dinheiro do povo é ser covarde", declarou.

Se alguém tinha alguma esperança que Sikêra infectado com a gripezinha fosse aprender alguma coisa vcs falharam miseravelmente. Tá até pior!! pic.twitter.com/gG23ZGm2ib — 🔥🇱🅰️🇨​🇭​🇮​🇨🅰️ 𝐞𝐦🏡 (@a_araujonasc) May 19, 2020

