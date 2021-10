Influencer é criticada por fazer fotos sexy na frente do caixão do pai

Nos oito cliques, ela aparece sorrindo maliciosamente, levantando as pernas, executando um gesto de oração com as mãos e fazendo caras e bocas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A influenciadora americana Jayne Rivera recebeu uma série de críticas nas redes sociais nesta terça-feira (26), após fazer um ensaio fotográfico em frente ao caixão aberto, durante o velório do próprio pai. A informação é do portal Correio Braziliense.

Nos oito cliques, ela aparece sorrindo maliciosamente, levantando as pernas, executando um gesto de oração com as mãos e fazendo caras e bocas. A modelo aparece usando um vestido de terno preto justo com uma manga longa e meias.

"Borboleta, voe para longe. Descanse em paz, papai, você era meu melhor amigo. Uma vida bem vivida", escreveu na legenda da publicação, acrescentado as hastag Dadless, em tradução livre "sem pai".

PUBLICIDADE

No Twitter , alguns criticaram e outros diziam para não julgar a atitude de Jayne .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE