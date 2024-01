Influencers são processadas por injúria racial por presentearem crianças negras com bananas e macaco de pelúcia

Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves viram rés após vídeos controversos levarem à acusação de racismo por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro edit

247 - As influenciadoras digitais Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves tornaram-se rés em um processo por injúria racial, enfrentando acusações relacionadas a vídeos em que presentearam crianças negras com bananas e um macaco de pelúcia. Mãe e filha estão sendo investigadas desde o ano passado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), destaca o Metrópoles.

A juíza titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, Simone de Faria Ferraz, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, referente ao caso do macaco, enquanto outros três processos relacionados estão em andamento.

O caso veio à tona em novembro de 2023, quando a advogada Fayda Belo denunciou os vídeos à Decradi. Os vídeos, já removidos dos canais das influenciadoras, foram considerados ofensivos e levaram à investigação e ao posterior indiciamento.

A advogada da vítima, Marcos Moraes, destacou a conclusão da fase de investigação e afirmou que o escritório atuará como assistente de acusação para colaborar com a condenação das acusadas.

A delegada da Decradi, Rita Salim, enfatizou que a conduta das influenciadoras foi considerada racismo recreativo, destacando a escolha específica de crianças negras e o uso de elementos como bananas e um macaco de pelúcia.

A defesa das influencers pede o arquivamento do caso, alegando que a investigação não considerou devidamente a versão das acusadas e os elementos apresentados em seus depoimentos.

