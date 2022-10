Influenciador João Guilherme declara voto em Lula

influenciador digital João Guilherme, 20 anos, criticou Jair Bolsonaro (PL), diferentemente do pai, o cantor Leonardo, que havia declarado voto no atual ocupante do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ator, cantor e influenciador digital João Guilherme, 20 anos, apareceu dançando com um boné vermelho, que tinha uma estrela vermelha na frente. Na legenda, ele criticou Jair Bolsonaro (PL), diferentemente do pai, o cantor Leonardo, que havia declarado voto no atual ocupante do Planalto.

"Quem vai ganhar a eleição é quem não está lá na prisão. Presidente e capitão", disse o influenciador em vídeo publicado no Tik Tok, de acordo com relatos publicados pela coluna F5.

A pesquisa Ipec, divulgada nesse sábado (1), mostrou que o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.