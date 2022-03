Influenciador transexual Paulo Vaz, do canal Põe Na Roda, morre aos 37 anos

O influenciador transexual Paulo Vaz, conhecido como Popó Vaz, de 37 anos, foi encontrado morto em casa. Perfis no Twitter lamentaram o falecimento dele. Confira algumas reações edit

247 - O influenciador transexual Paulo Vaz, conhecido como Popó Vaz, de 37 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (14) em São Paulo. Ele era casado com o criador do canal 'Põe na Roda', Pedro HMC.

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) emitiu uma nota sobre a morte do influenciador. "A ANTRA se solidariza a família e amigos do Paulo, em especial ao querido Pedro HMC com o qual era casado. Recebam nossos mais sinceros abraços", afirmou.

Paulo Vaz nasceu mulher, em Belo Horizonte (MG), e já na adolescência começava a se identificar com o sexo masculino. Ele passou por acompanhamento psicológico e também foi endocrinologista para começar o processo de mudança de gênero.

O influenciador fez tratamento hormonal com testosterona, que começou em janeiro de 2016, e uma mastectomia, uma cirurgia para a retirada da mama.

Confira algumas reações ao falecimento dele:

Que tristeza receber a notícia da ida do Popo Vaz 😭😭😭 Meus sentimentos pra família e pros amigos 💖😭 Vai fazer MUITA falta aqui. Um cara queridíssimo e muito fofo, cheio de amor 😢 Sinto muitíssimo 😢 March 14, 2022

Com muita tristeza recebo a notícia da partida do querido Popó Vaz. Ativista e influenciador transexual, ele deu contribuição decisiva para a luta LGBT contra toda forma de preconceito. Meu abraço aos familiares e amigos. Que Deus nos conforte. https://t.co/9R4WeJurWZ — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) March 14, 2022

O Popo é uma das pessoas mais incríveis que eu já trombei por aí e que eu tive a sorte de conhecer. É uma história linda pra gente contar pra sempre. Um homem trans na polícia, cara. Um guri lindo, de uma coragem ímpar. Sabe como é isso? Pra sempre, @popo_vaz! Pra sempre 💔😥 pic.twitter.com/4ODXhCdcyp — William De Lucca (@delucca) March 14, 2022

O ódio mata! A transfobia mata!



Quantos mais de nós vão precisar morrer por causa do preconceito e ignorância alheia?



O ódio mata! A transfobia mata!



Quantos mais de nós vão precisar morrer por causa do preconceito e ignorância alheia?



Estou devastada pela notícia trágica do falecimento do @popo_vaz, transfobia fez mais uma vítima. E isso é uma dor que não é possível descrever. March 14, 2022

Eu tô muito chocado, angustiado e triste pela perda do Popô Vaz! Nem sei o que falar, sinto muito, ele era gigante e meus pêsames para família e amigos💔 pic.twitter.com/4e84uQzFGX — Lucca Najar (@LuccaNajar) March 14, 2022

Paulo Vaz @popo_vaz era um homem trans, policial civil e usava sua voz e o lugar ocupado, uma raridade entre pessoas trans, para lutar pelo direitos trans. Gay, sempre foi alvo da transfobia nas redes! Que consiga descansar em paz! Devastada pic.twitter.com/HbKYRjjHKA — Bárbara Aires 🏳️‍⚧️🧜🏾‍♀️ (@TBarbaraAires) March 14, 2022

