Influenciadora Pietra Bertolazzi gargalha com dados sobre a fome no Brasil

247 - Em participação durante o programa Linha de Frente, na Jovem Pan, a ex-DJ e influenciadora digital Pietra Bertolazzi gargalhou ao ser confrontada com dados que demonstram que mais de trinta milhões de brasileiros passam fome após os quatro anos do governo Bolsonaro. O programa foi ao ar na última sexta-feira, 4.

“Temos questões de caráter absurdamente urgente (no Brasil). Mais de trinta milhões de pessoas passam fome”, afirmou o jornalista Cesar Calejon, que integrava a bancada do programa na ocasião. Cesar é apresentador do programa Literatura & Pensamento Crítico na TV 247.

“Quantas?”, questionou Bertolazzi. Ao ser informada dos dados que constam em pesquisas do IBGE e da Rede Penssan, a ex-DJ caiu na gargalhada: “Só dando risada, Cesar. De onde você tirou esses números? Você está parecendo o Lula!”, afirmou.

Ao ser questionada pelo apresentador do programa, Tiago Pavinatto, qual seria o número correto de pessoas que passam fome atualmente no Brasil, a influenciadora digital disse que “(...) não tem como saber”.

Por fim, Calejon afirmou que aquilo se tratava de uma loucura e que Pietra não estava ciente da realidade brasileira.

“Trinta e três milhões de pessoas passam fome no Brasil, Pietra. Você não sabe porque vive nos Jardins. Existem dados empíricos que demonstram que 33 milhões passam fome e outras 110 milhões estão em situação de insegurança alimentar, que é o eufemismo usado para dizer que elas não comem três vezes ao dia. A despeito do que a Pietra diz, isso não é um papo do Lula para seduzir os eleitores. Basta caminhar aqui pela região da Paulista, que vocês verão o número de pessoas vivendo em barracas. Infelizmente, esse tipo de coisa é dita no ar”, conclui o jornalista.

