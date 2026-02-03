Influenciadora Virginia Fonseca causa polêmica ao usar coleira com nome de Vini Jr.

247 - A influenciadora digital Virginia Fonseca esteve no centro de uma nova polêmica nesta terça-feira (3) após divulgar imagens de um ensaio fotográfico em que aparece usando uma coleira com o nome de seu atual namorado, o jogador Vini Jr., atacante do Real Madrid. A produção rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de parte do público, que questionou o simbolismo do acessório.

Segundo informações divulgadas originalmente nas redes sociais da própria influenciadora e repercutidas por portais de entretenimento, o ensaio teve como proposta recriar um figurino marcante do Carnaval brasileiro. Virginia apareceu com uma fantasia de onça-preta inspirada no look usado por Luma de Oliveira no desfile da escola de samba Tradição, em 1998, considerado um dos mais icônicos da história da festa.

Naquele desfile, Luma de Oliveira utilizou uma coleira com o nome do então marido, o empresário Eike Batista, elemento que se tornou símbolo de ousadia e também alvo de debates à época. Ao retomar a referência quase três décadas depois, Virginia buscou prestar uma homenagem direta à estética original, mantendo o acessório como parte central da caracterização.

A escolha dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores defenderam a releitura como uma referência à história do Carnaval e à moda brasileira, outros apontaram desconforto com o uso da coleira personalizada, interpretando o gesto como inadequado no contexto atual.

Jamais perdoarei o bloco acadêmicos do pequeno Rio por ter introduzido ela no meio carnavalesco. — BETINHO (@thisissantos87) February 3, 2026

vergonha Jesus — Lau ♡ 🚩 (@bloomwlu) February 3, 2026