Instagram e Facebook saem do ar nesta terça-feira

247 - O Instagram e o Facebook enfrentam problemas de conexão nesta terça-feira (5), com usuários enfrentando instabilidades ao tentar acessar as redes sociais da Meta. De acordo com o site DownDetector, que monitora falhas em sites e aplicativos, 28% dos usuários do Instagram relataram problemas de conexão com o servidor, enquanto 61% notificaram dificuldades com o aplicativo móvel. Quanto ao Facebook, 51% dos usuários enfrentaram problemas de conexão, enquanto 46% tiveram dificuldades com o login, informa a CNN Brasil.

No Instagram, os usuários estão recebendo mensagens como "não foi possível atualizar o feed" e "sem conexão com a internet". No Facebook, os usuários estão sendo informados de um erro e que a sessão na rede social expirou. Além disso, o Threads, outro aplicativo da Meta, também está enfrentando problemas. No DownDetector, 62% das pessoas relataram dificuldades com o aplicativo.

continua após o anúncio

