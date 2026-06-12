Instagram, Facebook e WhatsApp têm relatos de falha nesta sexta

247 - O Instagram e o Facebook apresentaram instabilidade na manhã desta sexta-feira (12), com usuários relatando dificuldades para acessar as plataformas, principalmente pelas versões web, nos navegadores.

As informações são do g1. Segundo a publicação, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, foi procurada, mas ainda não havia se manifestado até a atualização da reportagem.

O problema começou por volta das 10h45, no horário de Brasília. A partir desse momento, usuários passaram a registrar falhas no acesso às redes sociais e a comentar a instabilidade em outras plataformas.

No X, antigo Twitter, internautas relataram dificuldades para carregar o Instagram e publicar conteúdos.

“Instagram tá fora? Tô tentando postar lá, mas não carrega”, escreveu um usuário.

Outro perfil ironizou o momento da falha, ocorrida no Dia dos Namorados.

“Instagram caiu logo hoje, no Dia dos Namorados. Que coisa boa”, publicou.

O Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços online, registrou um pico de relatos de instabilidade envolvendo Instagram, Facebook e também WhatsApp, todos pertencentes à Meta.

A instabilidade parece ter afetado principalmente o acesso pelas versões web das plataformas. Até o momento, não havia confirmação oficial da Meta sobre a causa do problema, a extensão da falha ou a previsão de normalização dos serviços.

A repercussão não ficou restrita ao Brasil. Segundo a reportagem, veículos da imprensa internacional também noticiaram a queda dos serviços da Meta, o que indica que a instabilidade pode ter tido alcance global.

O episódio atingiu plataformas usadas diariamente por milhões de pessoas para comunicação, publicação de conteúdos, interação social e atividades comerciais. No caso do Instagram, a falha ocorreu em uma data de grande movimentação nas redes sociais, marcada por publicações relacionadas ao Dia dos Namorados.