Integrantes do Judiciário suspeitam de que militares ligados a Bolsonaro participaram da elaboração da minuta do golpe

O documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF)

247 - A coluna da jornalista Malu Gastar no Globo informa que há um detalhe da minuta golpista que intriga membros do Judiciário. É que na prática, a minuta do golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça bolsonarista Anderson Torres, previa uma intervenção no TSE para mudar o resultado das últimas eleições, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva.

Um dos artigos da minuta, que cria uma "Comissão de Regularidade Eleitoral" para rever o resultado da eleição, estabelece que oito de seus 17 representantes seriam nomeados pelo Ministério da Defesa.

Integrantes do Judiciário ouvidos reservadamente pela equipe da coluna disseram que essa "tropa eleitoral" formada pela Defesa desperta a suspeita de que militares do entorno de Bolsonaro também tenham participado da elaboração do documento, que é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de dominar a comissão, os militares poderiam facilmente impor sua vontade sobre o órgão, já que ele teria ainda um representante da Advocacia-Geral da União (AGU) e um da Controladoria-Geral da União (CGU), somando na prática 10 votos totalmente alinhados com Bolsonaro.

A coluna informa ainda que o atual ministro da Defesa, José Múcio, foi informado dessas suspeitas, mas tem dito a interlocutores que não acredita nessa tese.

