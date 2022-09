Interações das postagens de Janones no Twitter superam as dos irmãos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - As postagens do deputado federal André Janones (Avante-MG) no Twitter superaram o alcance dos posts feitos por Carlos (Republicanos-RJ), Flávio (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), aponta uma análise da Vox Radar. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a pesquisa, realizada entre os dias 28 de agosto e 9 de setembro, revelou que “Janones quase obteve, sozinho, o número de curtidas, comentários, menções e compartilhamentos” dos três filhos de Jair Bolsonaro somados.

Janones, que tem sido uma peça importante no desenvolvimento da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou 1,56 milhão de interações contra 1,7 milhão das recebidas pelos filhos do atual ocupante do Palácio do Planalto. Ainda conforme o levantamento, entre os irmãos Bolsonaro, Carlos foi o que mais registrou interações (800 mil), sendo seguido por Eduardo (630 mil) e Flávio (285 mil).

Nem mesmo a utilização eleitoral das comemorações do dia 7 de Setembro por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores foi suficiente para mudar a dianteira de Janones nas redes sociais.

“Janones foi o mais citado entre os quatro, recebendo 14,3 mil interações no feriado. Entre os filhos do presidente, o que mais recebeu menções na data foi Eduardo, com 10,2 mil delas”, destaca a reportagem.

