Internautas apoiam derrubada de sigilo de 100 anos e criticam Michelle Bolsonaro

247 - Internautas escreveram mensagens de apoio à iniciativa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a decisão de não manter segredo sobre que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro recebia na administração de Jair Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo federal havia colocado sigilo de 100 anos, para que reuniões entre amigos e aliados da gestão anterior não fosse divulgadas.

De acordo com o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), "a transparência é um valor". "As informações públicas pedidas pelos cidadãos - como as visitas a Michelle Bolsonaro, por exemplo- precisam ser divulgadas".

"Entre 2021 e 2022 foram 565 visitas", escreveu outra pessoa. "Os mais frequentes eram uma professora de Libras, um pastor, uma cabelereira e um personal stylist".

"O que a família do fascista tem tanto a esconder?", questionou a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).

O 1º sigilo de 100 anos já caiu! Tenho a felicidade de ser o autor da Lei de Acesso à Informação, que existe para ser cumprida. As informações públicas pedidas pelos cidadãos- como as visitas a Michelle Bolsonaro, por exemplo- precisam ser divulgadas. A transparência é um valor. — Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) January 11, 2023

🚨AGORA: Queda de sigilo de 100 anos mostra visitas que Michelle Bolsonaro recebeu no Alvorada.



Entre 2021 e 2022 foram 565 visitas. Os mais frequentes eram uma professora de Libras, um pastor, uma cabelereira e um personal stylist. pic.twitter.com/a7L5TYHMXO — CHOQUEI (@choquei) January 11, 2023

O presidente @LulaOficial já começou a reverter os sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro. O primeiro que caiu é o das visitas recebidas por Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O que a família do fascista tem tanto a esconder? Queremos e exigimos transparência! #Equipe — Talíria Petrone (@taliriapetrone) January 11, 2023





