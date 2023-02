Internautas citam a economia e demonstram apoio ao governo Lula, indicam postagens

Usuários citaram o preço do diesel e a renegociação de dívidas. Confira as reações edit

247 - Internautas demonstraram apoio à economia brasileira e ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um das das principais informações compartilhadas por usuários de redes sociais foi a de que, a partir desta quarta-feira (8), o preço médio de venda de diesel da Petrobrás para as distribuidoras passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro, uma redução de 8,88%, ou R$ 0,40 por litro.

A expressão "Faz o L" esteve no trending topic (tópico em tendência) no Twitter, um dos assuntos mais comentados na rede social.

Outra informação destacada por internautas foram as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (7). De acordo com o titular da pasta, deve ser apresentado nos próximos dias um programa para a renegociação de dívidas.

"Cinquenta milhões de negativados é a população de zero a dois salários mínimos que, em geral, estão em outros programas sociais". "Se não desatar o nó de alto endividamento no período pós-pandemia, não vai reestruturar as famílias", disse ele em evento na Caixa.

Os pobres já estão sabendo que o Haddad vai criar um programa pra limpar o nome das pessoas que foram negativadas? Faz o L, de novo. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) February 7, 2023

O Real foi a moeda que mais se valorizou NO MUNDO nos últimos 30 dias. Faz o L! — Arlindo Chinaglia (@depchinaglia) February 7, 2023

Faz o L 🚨: Petrobras anuncia redução de R$ 0,40 no preço do diesel vendido em suas refinarias. O novo preço passa a valer a partir de quarta-feira, 8. O preço médio de venda do diesel às distribuidoras cai de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro, uma redução de quase 8,9%. pic.twitter.com/36T0tOaSQC — TeComuniquei ✊🏼 (@te_comuniquei) February 7, 2023





