Internautas cobram CPI do Garimpo após assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

247 - Internautas foram nesta quarta-feira (15) ao Twitter cobrar de parlamentares do Congresso Nacional da instalação da CPI do Garimpo após Oseney da Costa confessar à Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram o indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips.

De acordo com o jornalista George Marques, "a CPI do Garimpo é uma emergência ao país, pois: - Deputados bolsonarista tenta censurar pergunta de parlamentar do PSOL ao ministro da Justiça sobre assassinato de Bruno e Dom; - Denúncia de um delegado federal sobre Bancada do Crime - Região amazônica dominada pelo crime".

Outra pessoa escreveu: "quem tornou o Estado omisso? CPI do Garimpo tem que começar logo".

Um usuário disse que a população deve "continuar denunciando esse desgoverno vagabundo para o Mundo!". "Justiça por Bom e Bruno", acrescentou.

Um internauta questionou: "você confia na PF aparelhada por Bolsonaro para investigar?".

"Vamo simbora, quero ver a bancada do crime tremer na base", disse outro perfil.

— George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) June 15, 2022

QUEM MANDOU MATAR?



QUEM TORNOU O ESTADO OMISSO?



https://t.co/2Tzgszma1d

🚨Atenção🚨

CPI DO GARIMPO

entrou nos TOP TWITTER TRENDS Mundial!

Vamos continuar denunciando esse desgoverno Vagabundo para o Mundo!

pic.twitter.com/UVyFGXHlm8 — Distopia Brazil (@Douglas86736732) June 16, 2022

JUSTIÇA POR DOM e BRUNO

Você confia na PF aparelhada por Bolsonaro para investigar?

CPI DO GARIMPO

Você confia no Congresso dominado pelo CENTRÃO para investigar?

Quem mandou matar DOM e BRUNO?

pic.twitter.com/KXL9E16xqJ — Distopia Brazil (@Douglas86736732) June 15, 2022

Subiu! Vamo simbora, quero ver a bancada do crime tremer na base



pic.twitter.com/eHbgE2Z3CR — tesoureiro (@tesoureiros) June 15, 2022

