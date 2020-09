Internautas comparam Glória Maria com Morgan Freeman após ela dizer que “tudo é racismo, tudo é preconceito”

247 - Internautas compararam a jornalista Glória Maria após ela afirmar "eu não sou 'politicamente correta' e não vou ser", "tudo é racismo, tudo é preconceito". As declarações foram concedidas em uma live pelo Instagram com a jornalista Joyce Pascowitch.

Usuários na internet relembraram o vídeo em que o ator Morgan Freeman, que é negro, fala sobre o mês da consciência negra.

No vídeo, o norte-americano é questionado sobre como podemos acabar com o racismo e responde que a única forma é "parando de falar sobre isso".

