Internautas criticam UOL e defendem Dilma após matéria sobre salário no banco dos Brics

247 - Internautas criticaram o portal Uol por conta da publicação da reportagem "Salário milionário e casa nova na China: a rotina de Dilma nos Brics". A petista deve receber salário de R$ 295 mil mensais em seu novo cargo após ter sido eleita nesta sexta-feira (24) como presidente do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada em 2014 pelos Brics - o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele deve

"'Salário milionário'... No Brasil, salário é contado mensalmente, mas aí até somam o anual pra poder chamar de 'Milionário'. Vale tudo", criticou uma pessoa no Twitter.

A posse da ex-presidenta foi marcada para o dia 29, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na China. Dilma ocupará o novo cargo sete anos depois de ter sido afastada por um golpe em 2016, quando foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por uma perícia do Senado.

Mas o salário dá milhão? — Ce Rineu (@Joao_Ce_rineu) March 25, 2023

Excelente a nomeação dela para o Banco, ela é formada em economia,tem um excelente currículo,duas vezes ministra,duas vezes presidente do maior país da AS, tem experiência o bastante para conduzir um banco em qualquer lugar do mundo,a remuneração é igual a todos deste segmento — Leia (@Leia_mafer) March 25, 2023

A imprensa acha um absurdo a Presidenta Dilma receber esse salário, mas tudo ok e nenhum absurdo um jogador de futebol ganhar o dobro. — Davi (@davi_7308) March 25, 2023

