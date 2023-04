Internautas detonam a Folha após publicação de matéria em que o jornal cita Lula e Janja

Apoie o 247

ICL

247 - Usuários do Twitter criticaram o jornal Folha de S.Paulo por conta da publicação da reportagem intitulada "Governo gasta R$ 65 mil com sofá e R$ 42 mil com cama para Lula e Janja no Alvorada".

Um internauta escreveu: "quem escreveu esqueceu de afirmar que a compra não foi para o casal Lula e Janja, mas sim para o Alvorada. A ética jornalística deste jornal deu espaço para a burrice".

De acordo com outro usuário, "a @folha ficou com inveja da @VEJA e passou a fazer fofoca imbecilizada ao invés de fazer jornalismo".

Outro perfil disse que o jornal paulista "não passa de tabloide de fofocas de quinta categoria".

É lamentável a reportagem da Folha. Quem escreveu esqueceu de afirmar que a compra não foi para o casal Lula e Janja, mas sim para o Alvorada. A ética jornalística deste jornal deu espaço para a burrice. pic.twitter.com/p0CBHpcIyu April 11, 2023

A @folha ficou com inveja da @VEJA e passou a fazer fofoca imbecilizada ao invés de fazer jornalismo. — Magrão Rousseff (@niltonviscaino) April 11, 2023

A muito tempo deixou de ser jornal. Hoje, não passa de tabloide de fofocas de quinta categoria. — monica moreira de sousa (@monicamoreira52) April 11, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.