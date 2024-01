Internautas detonam Benjamin Netanyahu: 'a retórica é a mesma empregada por Hitler' (vídeo)

"Um certo líder alemão também achava que era preciso eliminar as trevas e as sub-raças", afirmou o jornalista Rodrigo Vianna edit

247 - Internautas aproveitam o final de semana de protestos em nível global contra o genocídio de palestinos no Oriente Médio e criticaram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

De acordo com o jornalista Rodrigo Vianna, "Netanyahu dobra a aposta na retórica racista, o que mostra que a demanda sulafricana faz todo sentido". "Um certo líder alemão também achava que era preciso eliminar as trevas e as sub-raças", acrescentou.

Outra pessoa escreveu: "a retórica é a mesma empregada por Hitler. Uma raça superior a outra. 'Esta é a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas'".

Um internauta destacou os atos em várias partes do mundo contra o governo de Israel. "Milhares de israelenses se reuniram mais uma vez em Tel Aviv, para protestar contra Benjamin Netanyahu () por seu fracasso em abrir negociações com a resistência palestina e garantir a libertação de cativos em Gaza".

Acusado de genocídio, o primeiro-ministro disse neste final de semana que 'o Tribunal de Haia nem o eixo do mal' vão conseguir fazer Israel parar com os bombardeios na Faixa de Gaza. Haia é o local da Corte Internacional de Justiça (CIJ), na Holanda, onde foi apresentada a peça de acusação elaborada por autoridades jurídicas da África do Sul contra os crimes de guerra de Netanyahu no Oriente Médio.

Netanyahu dobra a aposta na retórica racista, o que mostra que a demanda sulafricana faz todo sentido.

Um certo líder alemão também achava que era preciso eliminar as trevas e as sub-raças. https://t.co/pJZBK9mqWj

January 13, 2024

Tradução do discurso de @Netanyahu

A retórica é a mesma empregada por Hitler.

Uma raça superior a outra.



"Esta é a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas"#StopGazaGenocide #Day100 #GazaGenocide #IsraelCriminalWar pic.twitter.com/XD9DWdvpgt

January 14, 2024

🇮🇱 Milhares de israelenses se reuniram mais uma vez em Tel Aviv, para protestar contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu (🤮) por seu fracasso em abrir negociações com a resistência palestina e garantir a libertação de cativos em Gaza. pic.twitter.com/uUnN7ALBRE

January 14, 2024

Sabe quantas emissoras de TV no Brasil repercutiram as falas do netanyahu sobre eles serem o povo da luz e que Haia não iria impedir os planos dele?

0

Nenhuma TV mostrou a gravidade da fala dele.

Omitir notícia também é manipulação da informação

January 14, 2024

