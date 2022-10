Internautas detonam Roberto Jefferson por agressões a Carmen Lúcia

Apoie o 247

247 - Políticos e internautas criticaram o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) após o petebista chamar a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" após o TSE determinou na última segunda-feira (17) que a Jovem Pan conceda três direitos de resposta ao PT por "divulgação de ofensas e fatos sabidamente inverídicos contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva". Jefferson está em prisão domiciliar por acusações de participação em milícia digital, que divulgação informações falsas contra adversários políticos.

A ex-ministra Marina Silva (Rede-SP), eleita deputada federal este ano, disse que o ex-parlamentar é "execrável e misógino".

De acordo com a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), "as palavras criminosas agridem e desrespeitam a todas as mulheres e não vão ficar impunes". "Vamos adotar todas as medidas legais cabíveis".

A jornalista Daniela Lima disse que o ex-parlamentar é "escroto" e "covarde".

"É inaceitável esse tipo de ataque às mulheres", afirmou a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

O senador Randolfe Rodrigues afirmou que "esses criminosos merecem só um lugar: cadeia!".

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) desejou que o ex-parlamentar vá para a cadeia. "Ao mau-caráter senil, que volte a Bangu 8 por mais um bom tempo".

ASQUEROSO. Roberto Jefferson, de forma criminosa, gravou vídeo ofendendo, com o linguajar típico das mentes perversas dos políticos que apoiam Bolsonaro, a Ministra Cármen Lúcia. É execrável e misógino, não tem nem como ser replicado aqui. (+)https://t.co/CLQ6rziJNi — Marina Silva (@MarinaSilva) October 22, 2022

Repugnante, asquerosa e imoral a fala de Roberto Jefferson sobre a Min. Carmen Lúcia. As palavras criminosas agridem e desrespeitam a todas as mulheres e ñ vão ficar impunes. Vamos adotar todas as medidas legais cabíveis. A bancada feminina do Senado ñ vai aceitar esse absurdo. — Eliziane Gama (@elizianegama) October 22, 2022

Tentei ter vida e só agora vi a postagem de Roberto Jefferson sobre a min Carmen Lúcia. Podre. Nauseante. Misógino. Escroto. E covarde. Muito covarde. Provocam, agridem, ofendem a honra, a pessoa, o trabalho da pessoa, difamam. Quando a lei age, se dizem perseguidos. Covardes — Daniela Lima (@DanielaLima_) October 22, 2022

Querida Ministra Carmen Lúcia, toda minha solidariedade. É inaceitável esse tipo de ataque às mulheres. Mexeu com uma, mexeu com todas nós. pic.twitter.com/mMSMN5bJaa — Simone Tebet (@simonetebetbr) October 22, 2022

Toda a minha solidariedade à ministra Cármen Lúcia, que foi atacada por um misógino, machista e covarde capanga de Bolsonaro. Eles não aceitam a força de uma mulher e buscam um Brasil cada vez mais carregado de ódio e preconceito. Esses criminosos merecem só um lugar: cadeia! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 22, 2022

É repugnante o vídeo do marginal Roberto Jefferson desrespeitando a ministra Cármen Lúcia. À ela, minha solidariedade e respeito. Ao mau-caráter senil, que volte a Bangu 8 por mais um bom tempo. pic.twitter.com/UknPGAbi3z — Orlando Silva (@orlandosilva) October 22, 2022

