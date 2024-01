Internautas lamentam a situação na Argentina de Javier Milei: 'a população está revirando lixo para comer'

Apoie o 247

247 - Internautas destacaram a lamentável situação dos argentinos no governo do presidente ultradireitista Javier Milei. A taxa anual de inflação da Argentina ultrapassou 211% em 2023, apontaram dados oficiais divulgados. Foi o nível mais alto desde o início da década de 1990.

Um perfil na rede social X comparou o presidente do país vizinho com Jair Bolsonaro (PL). "A população da Argentina está revirando o lixo para comer, Javier Milei seguindo o mesmo projeto do bolsonaro", afirmou.

Outra pessoa escreveu: "já passaram os 6 meses do Guedes pra nos transformarmos numa Argentina?".

A população da Argentina está revirando o lixo para comer, Javier Milei seguindo o mesmo projeto do bolsonaro.

Já passaram os 6 meses do Guedes pra nos transformarmos numa Argentina?

