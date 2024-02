Internautas massacram Eduardo Bolsonaro e "Bananinha cassado" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas publicaram mensagens cobrando a perda de mandato de Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL-SP. Na rede social X, antigo Twitter, a expressão "Bananinha cassado" chegou à seção Assuntos do Momento.

De acordo com um perfil, "os golpistas passaram quatro anos ameaçando o judiciário brasileiro". "Perdeu Mané Malafaia. Sem anistia. Chuva de Lula", escreveu outra pessoa.

O deputado ganhou o apelido "bananinha" em 2020, quando o então vice-presidente Hamilton Mourão, atual senador do Republicanos-RS, comentou sobre as agressões de Eduardo à China e disse que a posição dele não representava a posição do governo Jair Bolsonaro na época.

"O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo", disse Mourão à Folha de S.Paulo. "Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?".

BANANINHA CASSADO!

A tentativa de golpe de estado aconteceu porquê os golpistas passaram quatro anos ameaçando o judiciário brasileiro e ñ foram punidos. pic.twitter.com/Q6l817iqtX — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) February 26, 2024

Aien o Lula não tem povo. Toma o povo aí gadaiada!



BANANINHA CASSADO

Perdeu Mané Malafaia

Sem anistia

Chuva de Lulapic.twitter.com/5mkGK4KkAV — Pobre de Direita (@RidlavSednanref) February 26, 2024

