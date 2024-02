Internautas não perdoam: Braga Netto e "Bolsonaro cagão" são detonados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram Jair Bolsonaro (PL) e o seu ex-ministro Braga Netto por conta da trama golpista investigada pela Polícia Federal (PF). Na rede social X, a expressão "Bolsonaro cagão" chegou à seção Assuntos do Momento porque ele manteve o silêncio e não quis responder às perguntas de investigadores.

Perfis nas redes sociais cobraram a prisão do ex-mandatário. "Quem cala consente. Aprende aí com o maior líder de todos. Bolsonaro cagão arregão. Bolsonaro preso", disse.

continua após o anúncio

Outro perfil escreveu: "Bolsonaro lembra quando você ganhou a eleição e disse que Lula ia apodrecer na Cadeia e ameaçou prender o Haddad? Pois é Bolsonaro, hoje Lula é PR e quem está correndo o risco de apodrecer na Cadeia é você né Bolsonaro? Bolsonaro traída! Bolsonaro preso amanhã. Bolsonaro cagão".

Um internauta postou: "ao que tudo indica, Bolsonaro vai botar no do Braga Netto. Vai meter a de que a culpa é do amigo que o forçou a fumar maconha, manja? O cara entrega geral e chama os outros de traíras....hahahahaha".

continua após o anúncio

"Braga Netto antes da tentativa de golpe de estado enchendo os golpistas que estavam acampados em frente os quartéis de esperança. Bolsonaro preso", disse outra pessoa.

"QUEM SE CALA CONSENTE"



APRENDE AÍ COM O MAIOR LÍDER DE TODOS BOLSONARO CAGÃO ARREGÃO.



pic.twitter.com/zSh5J5ophG February 22, 2024

Advogado de Bolsonaro diz que ele ficou em silêncio pq “não tem conhecimento do motivo pelo qual foi convocado”. Ora, pergunte ao seu cliente. Certamente ele sabe mto bem como chefiou a trama golpista ao longo de 4 anos.



BOLSONARO CAGÃO pic.twitter.com/7xoB1T7yGT February 22, 2024

Bolsonaro lembra quando você ganhou a eleição e disse que Lula ia apodrecer na Cadeia e ameaçou prender o Haddad? Pois é Bolsonaro, hoje Lula é PR e quem está correndo o risco de apodrecer na Cadeia é você né Bolsonaro? BOLSONARO TRAÍRA! BOLSONARO PRESO AMANHÃ! BOLSONARO CAGÃO pic.twitter.com/xk6z7wRs8E February 14, 2024

BARATA VOA NO BOLSONARISMO!! Ao que tudo indica, Bolsonaro vai botar no do Braga Netto. Vai meter a de que a culpa é do amigo que o forçou a fumar maconha, manja? O cara entrega GERAL e chama os outros de traíras....hahahahaha..... pic.twitter.com/7TcbOFNmkM February 22, 2024

#BolsonaroPreso

Braga Netto antes da tentativa de golpe de estado enchendo os golpistas que estavam acampados em frente os quartéis de esperança.

BOLSONARO PRESO AMANHÃ pic.twitter.com/0QtqVVE6vc continua após o anúncio February 15, 2024

