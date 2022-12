Internautas pedem "anistia não" e cobram cadeia para a família Bolsonaro

'Que a partir de 2023 todos estes bandidos sejam processados e responsabilizados!!!', escreveu um perfil no Twitter. Mais reações edit

247 - Internautas pediram prisão para a família Bolsonaro e o termo "anistia não" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (3).

"Anistia não, anistia nunca! Q sejam punidos pelos seus mtos crimes!", escreveu um internauta.

"Queremos a prisão das fascistas", disse outro usuário.

Uma pessoa escreveu: "Q a partir de 2023 todos estes bandidos sejam processados e responsabilizados!!!".

Outro internauta pediu "Bolsonaro na prisão". "Eu autorizo Xandão!!".

O atual ocupante do Planalto foi alvo de mais de 130 pedidos de impeachment durante o governo. Ele foi acusado de crimes como interferência na Polícia Federal, envolvimento com esquema de produção e divulgação de fake news, estímulos a golpe de Estado e crimes relacionados à pandemia do coronavírus.

Bom dia pra td mundo q quer ver Bolso e sua familícia na cadeia. Anistia não, anistia nunca! Q sejam punidos pelos seus mtos crimes! pic.twitter.com/1npWscFwMD — Lola Aronovich (@lolaescreva) November 26, 2022

ANISTIA NÃO. QUEREMOS A PRISÃO DOS FACISTAS pic.twitter.com/3CXeb9dyxh — Teresinha (@Teresin74777804) November 26, 2022

ANISTIA NÃO!! Q a partir de 2023 todos estes bandidos sejam processados e responsabilizados!!! https://t.co/yju0f0are1 pic.twitter.com/iEHyQPg4HM — dulcineapassos13 🎨🔴🚩ANISTIA NÃO! (@dulcinealisboa) December 3, 2022

ANISTIA NÃO, BOLSONARO NA PRISÃO! EU AUTORIZO XANDÃO !! pic.twitter.com/XzoIjTgf0Z — Sol Beatric 🍎 (@SolBeatric) December 2, 2022

