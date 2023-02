Internautas pedem investigação e cadeia para Silas Malafaia

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. Apoiador de Jair Bolsonaro, o religioso defendeu bolsonaristas responsáveis por invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Fez ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal.

Um perfil no Twitter escreveu: "o @PastorMalafaia parece que não gosta quando a imprensa desempenha seu trabalho. Essa tática de desacreditar o mensageiro e tentar esconder a mensagem, não funciona. Que Deus tenha misericórdia de nossos pastores", escreveu.

"Investigação nas igrejas", pediu outro internauta.

"Malafaia na cadeia", escreveu outra pessoa na rede social.

Revista Forbes: Os pastores mais ricos do mundo.

Edir Macedo: é o mais rico, com R$ 1,9 bilhão

Valdemiro Santiago: aproximadamente R$ 440

milhões.

Silas Malafaia:A Forbes estima que sua fortuna esteja R$ 300 milhões.

RR Soares:estimada em R$ 250 milhões. pic.twitter.com/EgvCqfnQe0 February 8, 2023





