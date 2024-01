Internautas repercutem a comparação entre Lula e Bolsonaro feita por Valdemar Costa Neto, que também detonou Sergio Moro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Perfis nas redes sociais repercutiram a iniciativa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que exaltou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) comentou sobre o tema na rede social X, antigo Twitter. "Eu só acredito vendo. Eu vendo: Não acredito! Não tem como! O Lula é o cara!", publicou o petista.

Outro internauta mencionou o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021. "Sobrou até para Sergio Moro", escreveu o perfil em rede social numa referência à declaração feita por Costa Neto. "O Moro errou. Superou os limites da lei, pra aparecer. Ele vai pagar caro", disse o presidente do PL.

Bolsonaro está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023 por ter questionado, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro contra fraudes, durante uma reunião com embaixadores no ano anterior em Brasília (DF). Ex-juiz da Lava Jato, Moro também pode ficar inelegível. Em dezembro, o Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação do mandato dele por abuso de poder econômico.

"Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, elogiando o Lula"



Eu só acredito vendo.

Eu vendo: Não acredito!



Não tem como! O Lula é o cara!

ESSA É PRA MATAR OS GADOS DE RAIVA! 🚨💣



Em entrevista ao jornal Diário em Mogi das Cruzes, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fala sobre seu filiado mais ilustre, o ex-presidente Bolsonaro, e o compara com o atual presidente Lula. Sobrou até para Sergio Moro...

O ANORMAL

Em entrevista ao jornal Diário em Mogi das Cruzes, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fala sobre seu filiado mais ilustre, o ex-presidente Bolsonaro, e o compara com o atual presidente Lula. Sobrou até para Sergio Moro... pic.twitter.com/zg1euzdcrl continua após o anúncio January 12, 2024

