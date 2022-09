Internautas repercutem caso de fiel baleado em igreja: 'ensurdecedor o silêncio de Malafaia, Michelle, Damares e Feliciano'

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram pelo Twitter a iniciativa do policial militar Vitor da Silva Lopes, que baleou um fiel em uma igreja de Goiânia (GO) por conta de uma discussão política. De acordo com um usuário da rede, "é ensurdecedor o silêncio do Silas Malafaia, Michelle Bolsonaro, Damares e Marco Feliciano sobre o evangélico bolsonarista que atirou num irmão petista dentro da igreja depois que o pastor pregou incitando o ódio aos 'vermelhos'".

A candidata a deputada estadual por São Paulo Leci Brandão (PCdoB) questionou "quando a sociedade e as instituições vão compreender que isso é fascismo".

O jornalista George Marques disse que "este fato representa bem a politização armada bolsonarista das igrejas em 2022".

Outro perfil escreveu: "esse é o Brasil que o bozo corrupto construiu com seu discurso de ódio irresponsável".

Um internauta postou ironicamente: "vamos armar a população? Pessoal é super equilibrado".

É ensurdecedor o silêncio do Silas Malafaia, Michelle Bolsonaro, Damares e Marco Feliciano sobre o evangélico bolsonarista que atirou num irmão petista dentro da igreja depois que o pastor pregou incitando o ódio aos 'vermelhos'. September 3, 2022

Quando a sociedade e as instituições vão compreender que isso é fascismo?



“Eu nunca vi, em meus 45 anos de igreja, isso acontecer”, relatou o fiel. “Quando alguém fala que não vai votar no Bolsonaro, é tido praticamente como um endemoniado”, completou.https://t.co/zIzLbLnxJm — Leci Estadual SP 65035 (@lecibrandao) September 2, 2022

Aconteceu em Goiânia, ontem: um pastor resolveu pregar voto contra "partidos vermelhos". Houve protesto de dois fieis, um PM ficou incomodado e atirou na perna de um deles. Este fato representa bem a politização armada bolsonarista das igrejas em 2022 https://t.co/jIJ1mQdz2b — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) September 2, 2022

Um PM bolsonarista atirou em um fiel (q eles chamam de irmão) dentro de um templo neopentecostal

O motivo: o fiel discutiu com o pastor, que associava, em pleno culto, Lula ao demônio



Esse é o Brasil que o bozo corrupto construiu com seu discurso de ódio irresponsável — Anna Zappa #vote13 (@zappaannaz) September 3, 2022

Um PM, frequentador de uma igreja evangélica, atirou em outro fiel dentro da igreja após uma discussão.



O pastor da havia atacado o "comunismo" quando um fiel discordou do pastor. O PM e ele discutiram até o PM atirar nele.



Vamos armar a população? Pessoal é super equilibrado. — Quebrando o Tabu (@QuebrandoOTabu) September 2, 2022





