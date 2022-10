Internautas repercutem post de Janones sobre o celular de Bebianno: 'terão de construir mais um pavilhão na Papuda'

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas destacaram nesta terça-feira (25) a importância de possíveis mensagens do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral Gustavo Bebianno, falecido em março de 2020. O deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) informou que teve acesso ao conteúdo do ex-ministro e alertou para a gravidade das informações.

Um perfil no Twitter disse que, após a divulgação das mensagens do celular, "vão ter de construir mais um pavilhão na Papuda", uma referência ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

"Acabou Jair", escreveu outro usuário.

"Que os bolsonaristas se segurem", disse uma pessoa.

Outro internauta disse "mais bombas sobre a cabeça de Bolsonaro".

Uma pessoa escreveu: "ansiosa pra saber o que tem no celular de Bebiano assim como o do Adriano de Nóbrega". A usuária fez referência a Adriano da Nóbrega, chefe do Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais do Rio.

Nóbrega morreu durante um confronto com policiais na Bahia, em fevereiro de 2020. Tanto a mãe como a ex-mulher do policial trabalharam para o gabinete de Flávio Bolsonaro (Pl-RJ) quando o atual senador ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

CELULAR DO BEBIANO vem aí.

Vão ter que construir mais um pavilhão na Papuda. — Ronaldo Teixeira (@ronaldooricotx) October 25, 2022

BOMBA!!!

O celeular do Bebiano caiu nas mãos do André Janones.., VALHA-ME DEUS..,



Acabou jair..,@AndreJanonesAdv — Isaac1318 🎋❤💘 (@Isaac13181) October 25, 2022





Eu só digo uma coisa: Que os Bolsonaristas se segurem, porque no celular do Bebiano tem coisa demais! — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) October 25, 2022

URGENTE!@AndreJanonesAdv teve acesso ao famoso CELULAR DO BEBIANO e irá liberar o conteúdo nas próximas horas.

Bombas e mais bombas sobre a cabeça de Bolsonaro e do bolsonarismo.

Aguardem. https://t.co/nnfW6tpDcV — Marcelo Calero (@caleromarcelo) October 25, 2022

Ansiosa pra saber o que tem no celular de Bebiano assim como o do Adriano de Nóbrega. — Janaina Dahoui (@JanaDahoui) October 25, 2022

Rapaz.... Celular do Bebiano apareceu? Será? Já peguei a pipoca🍿 — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) October 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.