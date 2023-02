Internautas repercutem vitória de Pacheco e criticam Rogério Marinho: 'perdeu mané'

"Pelos povos Yanomami, pela Democracia!", disse um perfil no Twitter sobre a reeleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Mais reações edit

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas repercutiram a vitória de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a Presidência do Senado nesta quarta-feira (1) e criticaram o senador Rogério Marinho (PL-RN), do mesmo partido de Jair Bolsonaro. A expressão "Perdeu Mané" ficou no trending topic (tópico em tendência), entre os assuntos mais comentados no Twitter.

"Pelos povos Yanomami, pela Democracia!", disse um perfil.

"Perdeu mané. Bolsonaro perde mais uma", escreveu o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP).

Outra pessoa escreveu: "conformem-se e respeitem a democracia, bolsoterroristas!".

Perdeu mané. Bolsonaro perde mais uma. February 1, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.