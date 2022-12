Internautas repudiam atos de vandalismo cometidos por bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram os atos de vandalismo que aconteceram nessa segunda-feira (12) em Brasília (DF). De acordo com a deputada federal eleita Marina Silva (PSB-SP), os envolvidos têm de ser "imediatamente contidos, presos, investigados e rigorosamente punidos".

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) colocaram fogo e quebraram alguns carros após o indígena bolsonarista José Acácio Tserere Xavante ser preso nessa segunda-feira (12) pela Polícia Federal apor determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. De acordo com as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o índio, ele participou de manifestações favoráveis a um golpe de Estado no Brasil.

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) também cobrou punição aos bolsonaristas envolvidos nos protestos. "Exigimos que o ministro da Justiça, Anderson Torres, aja com rigor e, por meio da @policiafederal, prenda, diga quem são, o que fazem, onde moram e quem financia os bolsonaristas que, nesta madrugada, praticaram atos de terrorismo em Brasília".

"Os bolsonaristas ultrapassaram todos os limites", escreveu o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE).

Segundo o chargista Carlos Lattuf, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "terá que 'desbolsonarizar' as polícias e desmantelar as quadrilhas bolsonaristas e seus financiadores".

"Na prática, @FlavioDino teve que antecipar a posse do cargo, tamanha a omissão do atual Ministro da Justiça @andersongtorres. Vergonha!", escreveu

Inaceitável que arruaceiros bolsonaristas, em atitude antidemocrática, tentem afrontar as leis e as instituições democráticas, criando tumulto com objetivos claramente golpistas. Devem ser imediatamente contidos, presos, investigados e rigorosamente punidos. — Marina Silva (@MarinaSilva) December 13, 2022

Exigimos que o ministro da Justiça, Anderson Torres, aja com rigor e, por meio da @policiafederal, prenda, diga quem são, o que fazem, onde moram e quem financia os bolsonaristas que, nesta madrugada, praticaram atos de terrorismo em Brasília. pic.twitter.com/BtsKxOFjSs — Bohn Gass (@BohnGass) December 13, 2022

Hoje os bolsonaristas ultrapassaram todos os limites. Os atos terroristas em frente à sede da PF e em torno do hotel onde Lula está hospedado, precisam de uma resposta à altura. Não vamos permitir que vândalos ameacem as instituições e a democracia. Vamos tomar providências! pic.twitter.com/LJJ6q8yrdI — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) December 13, 2022

Tão grave como os atos terroristas de bolsonaristas no DF é a omissão criminosa do atual governo. Na prática, @FlavioDino teve que antecipar a posse do cargo, tamanha a omissão do atual Ministro da Justiça @andersongtorres. VERGONHA! — Ivan Valente (@IvanValente) December 13, 2022

