Internautas resgatam vídeo da Folha de S. Paulo contra cotas raciais

Revista Fórum - A foto do evento reunindo PT e PSB recebeu uma saraivada de críticas, sobretudo da chamada grande imprensa. Internautas, no entanto, lembraram que a Folha, por exemplo, que deu destaque ao assunto, fez uma campanha publicitária contra as cotas raciais.

O perfil Pensar a História lembrou que “o vídeo foi produzido em 2014, ano em que Dilma Rousseff sancionou a lei que reserva cotas para negros no serviço público. Colunistas do jornal estão cobrando ‘diversidade étnica’ no PT”.

Campanha do jornal Folha de S. Paulo contra a adoção das cotas raciais. O vídeo foi produzido em 2014, ano em que Dilma Rousseff sancionou a lei que reserva cotas para negros no serviço público.



Colunistas do jornal estão cobrando "diversidade étnica" no PT. pic.twitter.com/15jPcMZ5tO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Pensar a História (@historia_pensar) April 10, 2022

