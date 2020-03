Internautas sobem a #BolsonaroAcabou nos assuntos mais comentados

Internautas repercutiram a fala do imigrante haitiano, que enquadrou diretamente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília e #BolsonaroAcabou já era o assunto mais comentado no Twitter na manhã desta terça-feira (17) edit

Internautas repercutiram a fala do imigrante haitiano, que enquadrou diretamente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, na noite desta segunda-feira (16) e #BolsonaroAcabou já era o assunto mais comentado no Twitter na manhã desta terça-feira (17)

A fala do haitiano vai ao encontro do total descontrole de Bolsonaro, chegando ao ponto de diminuir o potencial de propagação do coronavírus e colocar brasileiros em risco ao cumprimentar apoiadores no domingo.

Veja algumas reações:

"Você esta entendendo. Eu estou falando brasileiro."



O dia em que o Bolsonaro foi jantado ao vivo.



#Bolsonaroacabou pic.twitter.com/e7kijGm6A4 March 17, 2020

Vocês não sentem vergonha de precisar uma pessoa de outro país vim lutar pelo país de vocês porque vocês só sabem fazer piada com tudo? #Bolsonaroacabou — satya (@mbpsxx) March 17, 2020