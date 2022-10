Internautas sobem 'Jair em desespero' no TT: 'a auditoria deles era fake'

Apoie o 247

247 - Internautas subiram a hashtag "Jair em desespero" no Trending topics (Tópicos em Tendência) após Jair Bolsonaro (PL) convocar uma coletiva de imprensa para este terça-feira (26) e dizer que entrará com um recurso no Judiciário após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, extinguir a ação da campanha do candidato à reeleição sobre inserções eleitorais não veiculadas.

Um internauta criticou "mais uma mentira desmascarada". "A auditoria deles era fake. Percebem a importância da gente se mobilizar?".

"Jair em desespero tenta golpe!", disse outra pessoa. "Fará de tudo para tumultuar as eleições! Não vai conseguir".

"O choro é impresso e auditável?", escreveu uma pessoa.

Outro usuário afirmou ser "incrível como o bolsonarismo consegue contaminar e apodrecer todos os locais que estão inseridos".

