Internautas tiram sarro de Carlos Bolsonaro e sugerem criar a “Parada LGPD”

O vereador Carlos Bolsonaro confundiu a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) com LGBT (sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans) e pensou que, no projeto, um artigo sobre "autodeterminação informativa" se tratava de identidade de gênero edit

247 - Internautas foram ao Twitter tirar sarro com o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), após o parlamentar confundir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) com LGBT (sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans).

O filho de Jair Bolsonaro pensou que, no projeto, um artigo sobre "autodeterminação informativa" se tratava de identidade de gênero.

"Você vê por aí gente que se autodetermina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito. Novamente repito, isso não é piada", disse o parlamentar durante uma audiência para debater a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na Câmara de Vereadores do Rio. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

"Então, a partir do momento que você coloca, ignorando legislações superiores que caracterizam o sexo da pessoa como homem e mulher, X e Y, baseado na ciência, e você entra com uma característica de autodeterminação, fica algo muito vago", acrescentou o vereador.

Meu grupo da pós está em alvoroço, segue os comentários:



LGPDfobia

Orgulho LPGD

Parada LGPD

Dia do orgulho LGPD

LGPDQI+ https://t.co/6t9LDZiOX3 — stamina's caio (@caioedias) April 21, 2021

O Carluxo, vulgo Tonho da Lua, Vulgo 02 da familia rachadinha Está atacando o movimento LGPD.



Proponho a criação de uma #PARADALGPD para nos posicionarmos contra a discriminação que a familicia apoia. — Rogerio Araujo (@RogerioAraujoI) April 21, 2021

É isso ai Tonho. Depois resolve aquela parada do LGPD lá. Não podemos aceitar isso contra nossas crianças!!!!! April 21, 2021

Tonho da Lua. Cala a boca. Tu é tão tapado que confunde LGPD(LEI GERAL DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS) com LGBT. Acho que essa fixação sua ai por LGBT é porque curte umas parada diferenciada. Vai procurar a Ruthinha vai. — Paulo Roberto 😷(de 🏡) (@PauloRobertoNev) April 21, 2021

