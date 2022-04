Internautas vão às redes sociais contra Arthur do Val, o Mamãe Falei: 'renunciar não basta! Que ele perca os direitos políticos'

Internautas e políticos foram às redes sociais criticar o deputado estadual pelo União Brasil-SP e pediram a continuidade do processo contra o parlamentar edit

247 - Internautas foram ao Twitter nesta quarta-feira (20) criticar Arthur do Val (União Brasil-SP), após o deputado estadual renunciar ao mandato para não ser cassado. O parlamentar é alvo de um processo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no começo deste mês, após a divulgação de um áudio de teor sexista - segundo ele, as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

"Renunciar não basta! Que o processo prossiga e ele perca os direitos políticos", afirmou a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) convocou a sociedade a continuar fazendo pressão "para que o processo efetive também a cassação dos seus direitos políticos!".

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou o parlamentar. "Mamãe Falei renunciou ao mandato para fugir da cassação e manter os direitos políticos. O playboy sabe que cometeu crimes, mas quer ficar impune, como ficou a vida toda!", postou.

Outro perfil escreveu: "Pro tamanho do mal que esse verme e sua corja fizeram pro país, é muito pouco".

O deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ) também se pronunciou. "Espero que o povo não tenha memória curta e lembre-se disso quando ele se candidatar novamente".

