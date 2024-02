Internautas voltam a cobrar prisão de Bolsonaro, que prestará depoimento à PF

Apoie o 247

247 - A expressão "Bolsonaro preso amanhã" chegou à seção Assuntos do Momento nesta quarta-feira (21) na rede social X, um dia antes do seu depoimento marcado para esta quinta (22) na Polícia Federal, em Brasília (DF). O ex-mandatário disse que ficará calado na oitiva.

Investigadores apuram uma trama golpista. Indícios apontam a participação de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados em um plano com o objetivo de impedir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tomar posse.

No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou o ex-mandatário inelegível por questionar, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro contra fraudes.

🚨🇧🇷 Manifestação na Av. Paulista dia 25, convocada por Jair Messias Bolsonaro. Preparem-se! Para uns, 17 anos de cana; para o Jair, 30 anos de inelegibilidade e cadeia. O deputado bolsonarista já avisou, vejam.



